В «Амкаре» опровергли уход главного тренера Гаджи Гаджиева

Отставка главного тренера «Амкара» Гаджи Гаджиева, работающего с командой с конца 2014 года, под вопросом. Однако, как удалось выяснить «URA.RU», в футбольном клубе все же началась чистка.
В разговоре с корреспондентом «URA.RU» пресс-атташе пермской футбольной команды Александр Королев заявил, что данных о том, что Гаджи Гаджиев написал заявление на увольнение, нет. «Он говорит о ближайшем времени», — прокомментировал Королев слова Гаджиева об уходе, которые тренер произнес накануне в интервью «Спорт-Экспрессу». Пресс-атташе предложил дождаться официального ответа от руководства футбольного клуба.
Однако кадровые перестановки в «Амкаре» точно происходят. Так, источник «URA.RU» в клубе сообщил, что заявление на увольнение уже написано исполнительным директором Денисом Масловым. Футбольный чиновник объясняет свой уход безвыходным финансовым положением пермской команды.
О финансовых трудностях «Амкара» стало известно еще в прошлом году — у клуба нет постоянного спонсора, а бюджетных денег не хватает. В феврале «красно-черные» получили от властей 161 млн рублей на покрытие долгов (такую же сумму клуб теперь обязан привлечь от спонсоров). На этой неделе руководство «Амкара» заявило о стабилизации своего финансового положения, но Гаджи Гаджиев отметил, что допускает возможность своего ухода, если это поможет клубу сэкономить средства.
Также было заявлено, что «Амкар» рассчитывает на успешное выступление на Кубке России. Однако 28 февраля в четвертьфинальном матче на своем поле команда по пенальти проиграла курскому «Авангарду» (выступает во втором дивизионе) и выбыла из турнира.