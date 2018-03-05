20:45 05 марта 2018 1

Лоуренс не впервые наводит фурор на «Оскаре» Фото: Sss, Twitter

Американскую актрису Дженифер Лоуренс, известную по роли в «Голодных играх» и «Людях Икс», высмеяли в Сети. На церемонии вручения кинопремии «Оскар» девушка появилась в нетрезвом состоянии. В элегантном платье и с бокалом шампанского в руке Лоуренс комично перелезала через ряды кресел.

Снимки моментально разлетелись по социальным сетям, став мемами. Пользователи Twitter окрестили актрису «тотемным животным», «звездой вечера» и даже «бухающим дядей Толей». Они написали, что американка всегда отмечается на «Оскаре» подобными выходками, и позавидовали ее раскрепощенности и безразличию к мнению окружающих.

Ранее Дженифер Лоуренс заявила о перерыве в кинокарьере. Актриса решила отдохнуть ближайшие пару лет и не сниматься, напоминает портал «Подмосковье сегодня». Отмечается, что в 2013 году за роль в фильме «Мой парень — псих» она получила премию «Оскар».