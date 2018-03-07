Лучший друг Караченцова прокомментировал слухи о любовнице актера

21:13 07 марта 2018 1

Фурманов утверждает, что Караченцов никогда не был бабником Фото: Кадр из фильма «Приключения Электроника»

Актер Рудольф Фурманов заявил, что у Николая Караченцова никогда не было любовницы. А про некую Елену Дмитриеву, которая претендует на эту роль, он слышит впервые. По словам Фурманова, Караченцов любил и любит только одну женщину — свою жену Людмилу Поргину.

«Никого не знаю, кроме его жены — Поргиной Людмилы Андреевны. Это чистейший человек — Караченцов. Он не бабник, как многие другие», — цитирует Nation News слова Фурманова.

Ранее бывшая балерина Кировского театра Санкт-Петербурга Елена Дмитриева заявила, что была любовницей Николая Караченцова и он даже предлагал ей обвенчаться. Жена актера заявила, что впервые слышит о такой женщине.