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06 марта 2018
20:59  06 марта 2018 1

Жена Караченцова узнала о его любовнице

Караченцов Николай, караченцов николай
Супруга актера назвала его «очень моногамным и преданным семье»Фото: Кадр из фильма «Собака на сене»

Бывшая балерина Кировского театра Санкт-Петербурга Елена Дмитриева заявила, что была второй женой артиста Николая Караченцова. Супруга актера Людмила Поргина ее не знает, но готова пообщаться.

Дмитриева в интервью журналу «Караван историй» сообщила, что 23 года, вплоть до аварии, была второй женой Караченцова. По ее словам, Караченцов даже предлагал ей обвенчаться, сообщают Nation News, однако Дмитриева отказалась и якобы предложила ему для начала развестись. Балерина утверждает, что до сих пор любит актера и готова ухаживать за ним сейчас во время болезни.

Жена артиста рассказала, что не знает Дмитриеву. «Глупость какая-то — сейчас можно говорить все, что угодно», — сказала Поргина. Сам Караченцов покрутил у виска после вопроса о балерине. Супруги собираются 9 марта в Санкт-Петербург и там хотят попросить директора «Русской антрепризы» имени Андрея Миронова Рудольфа Фурманова «посмотреть, что это за балерина». Поргина готова найти ее телефон и поговорить. Супруга актера вспомнила о фильме про любовниц ее супруга, который они назвали ерундой. Она назвала мужа «очень моногамным и преданным семье».

Кроме того, Поргина рассказала, что «врачи довольны нашими результатами, сказали — опухоль у вас уменьшилась до трех сантиметров». Операцию решили не делать. В конце марта планируется поездка в клинику Израиля на 21 день.

Напомним, что в феврале 2017 года Караченцов с супругой попали в аварию. После ДТП актера госпитализировали в больницу с черепно-мозговыми травмами. Компьютерная томография показала, что у него есть новообразования. Жена актера рассказала, что собирает миллион долларов на лечение мужа за границей. Сделать операцию артисту, по ее словам, можно только в Израиле.

Ольга Кулакова
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