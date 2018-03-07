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07 марта 2018
21:50  07 марта 2018 0

Этуш матом отреагировал на рождение ребенка в семье Виторганов

95-летний артист не сдержал эмоцийФото: личная страница Елены Этуш в Facebook

Легендарный артист Владимир Этуш не смог сдержать эмоций, узнав о появлении на свет дочери 78-летнего Эммануила Виторгана. О реакции 95-летнего супруга рассказала Елена Этуш.

«Сообщила Владимиру Абрамовичу новость, попутно прочитав несколько злобных комментариев из интернета по поводу возраста родителей. Владимир Абрамович задумался буквально на секунду и изрек: *** [нецензурное выражение, означающее „а вот и нет“. — Прим. ред.] Что в переводе: Поздравляем», — цитирует супругу Этуша портал «Дни.ру».

Пользователи соцсетей поддержали такое эмоциональное выражение чувство Этуша: «Блестящая реплика! Главное — лаконично». Другие обратили внимание не только на слова известного артиста: «Владимир Абрамович выглядит конечно! Не уступает Виторгану».

Народный артист России Виторган в 78 лет третий раз стал отцом, писал RT. По словам его 56-летней жены Ирины, ребенку дали имя Этель.

Ольга Кулакова
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