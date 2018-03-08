Эксперты рассказали, как будет выглядеть новый iPhone

00:22 08 марта 2018 1

Новая модель смартфона будет отличаться предыдущего iPhone X ФОТО: Flickr, William Hook

Эксперты сообщили подробности о следующей модели iPhone от американской компании Apple. Уже через полтора года, корпорация планирует полностью избавиться от выреза под камеру, динамик и датчики в верхней части, которую зачастую называют «монобровью».

Как пишет Life, в этом году Apple представит три новых смартфона — две модели с OLED-дисплеем и диагональю 5,85 и 6,46 дюймов, а также бюджетный аппарат с 6-дюймовым ЖК-экраном. Отмечается, что в следующих «яблочных» гаджетах будет уже уменьшенная «монобровь». Начиная с 2019 года американская компания и вовсе откажется от этой визуальной детали, сообщает «Экономика сегодня».

Напомним, компания Apple собирается выпустить в этом году бюджетный MacBook Air. Согласно прогнозам аналитиков, презентация 13-дюймового ноутбука должна состояться во втором квартале этого года.