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08 марта 2018
07 марта 2018
00:22  08 марта 2018 1

Эксперты рассказали, как будет выглядеть новый iPhone

Новая модель смартфона будет отличаться предыдущего iPhone XФОТО: Flickr, William Hook

Эксперты сообщили подробности о следующей модели iPhone от американской компании Apple. Уже через полтора года, корпорация планирует полностью избавиться от выреза под камеру, динамик и датчики в верхней части, которую зачастую называют «монобровью».

Как пишет Life, в этом году Apple представит три новых смартфона — две модели с OLED-дисплеем и диагональю 5,85 и 6,46 дюймов, а также бюджетный аппарат с 6-дюймовым ЖК-экраном. Отмечается, что в следующих «яблочных» гаджетах будет уже уменьшенная «монобровь». Начиная с 2019 года американская компания и вовсе откажется от этой визуальной детали, сообщает «Экономика сегодня».

Напомним, компания Apple собирается выпустить в этом году бюджетный MacBook Air. Согласно прогнозам аналитиков, презентация 13-дюймового ноутбука должна состояться во втором квартале этого года.

Александр Черноскутов
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