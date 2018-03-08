17:14 08 марта 2018 6

Жители элитного поселка сделали дорогу и не подпускают к ней посторонних Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители поселка в Челябинской области закрыли дорогу для обитателей соседних сел и деревень. По данным СМИ, в элитном жилищном комплексе «Белый хутор» жильцы, собрав деньги, сами починили дорогу, положили хороший асфальт и теперь не разрешают ездить по нему тем, кто не проживает в их ЖК.

Проблема проезда в поселок обострена тем, что на его территории находится муниципальный детский сад, который посещают дети из разных населенных пунктов, сообщает «Пятый канал». Каждое утро на установленном КПП разгораются скандалы между родителями малышей, которых пропускают к детскому садику только пешком. В детский сад можно попасть по объездной дороге, однако она очень плохая и ехать по ней придется гораздо дольше, а когда снег растает, переживают родители детсадовцев, проезд будет совсем затруднен.

Местная администрация и представители Общероссийского народного фронта (ОНФ) в качестве разрешения конфликта предлагают выдать всем, кто водит детей в детсад, пропуска, ограничив таким образом проезд только для «своих». «Этот объект муниципальный, соответственно к нему должен быть обеспечен доступ. Парадокс в том, что это дети, а не какие-то преступники», — говорит Вячеслав Курилин, член регионального штаба ОНФ в Челябинске. Однако жители элитного поселка, потратившие свои деньги на ремонт дороги, с решением раздать всем родителям пропуска категорически не согласны.

Как рассказали «URA.RU» в PR-службе застройщика квартала «Белый хутор», детский сад располагается за пределами квартала и доступ к нему никто не перекрывал: до садика можно добраться по другим улицам, удлиняющим путь на 200—300 метров. Кроме того, представитель застройщика отметил, что «жильцы никогда не собирали средства на ремонт или обустройство дороги и элементов ее благоустройства. Все внутриквартальные проезды были возведены только за счет застройщика квартала — АО „ЮУ КЖСИ“ (создана Правительством Челябинской области)».