Звезда «Уральских пельменей» приготовит блюдо со стола расстрелянного царя

19:35 09 марта 2018 0

Михалкова станет главной гостьей фестиваля Фото: Дарья Попова

Звезда «Уральских пельменей» станет героиней четвертого кулинарного фестиваля постной кухни. Мероприятие пройдет 17 марта в Уральском центре развития дизайна, об этом сообщает пресс-служба екатеринбургской епархии.

Актриса в четвертый раз примет участие в фестивале, который в этом году приурочен ко 150-летию со дня рождения расстрелянного российского царя Николая II. В связи с юбилеем императора тема фестиваля звучит «Постные блюда царского стола». На фестивале можно будет купить соленья, грибы, ягоды, морепродукты, мед, халву, изделия народных промыслов и многое другое.

Свое участие в фестивале Юлия Михалкова подтвердила журналистам «URA.RU». На мероприятии она проведет кулинарный мастер-класс.

Михалкова принимает активное участие в жизни Екатеринбурга и области. Недавно актриса спустилась в шахту в поселке Малышева недалеко от Асбеста, чтобы попробовать добыть драгоценные камни. Также Михалкова вместе со своим коллегой Андреем Рожковым спустились в екатеринбургское метро, чтобы рассказать горожанам об Экспо-2025.