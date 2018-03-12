17:51 12 марта 2018 0

Садоводам пришлось вооружиться Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В городе Нижняя Тура Свердловской области рысь забралась в коллективный сад и растерзала семью кошек, жившую на одном из дачных участков. Об этом «URA.RU» рассказали садоводы. По их словам, чтобы попасть на территорию сада, животное перепрыгнуло двухметровый забор.

«У нас сад стоит на опушке леса, следы вели со стороны леса, — рассказал агентству один из садоводов Виктор Петрович. — Глубокие такие, сантиметров 7-8 в глубину, и крупные — у меня кулак туда входил, то есть рысь была немаленькая. В предыдущие годы медведь шастал, но рысь в первый раз к нам пришла. Перед забором ее следы обрываются, и хорошо видно „стартовую площадку“, откуда она прыгала через забор. Причем он высокий — метра два! Приземлилась, прошлась по саду, зашла на несколько участков».

По словам садовода, следы привели в итоге к дому, в котором обитало кошачье семейство — кот и две кошки с котятами. Хозяева этого участка зимой в саду не живут, но часто приезжали покормить кошек. «Обычно сосед приедет — кошки сразу к нему бегут. В этот раз приехал — никто не выходит, — рассказывает Виктор Петрович. — Ни кошек, ни котят нигде нет. Начал искать и нашел задавленного кота. Видимо, голодно нынче в лесу, раз она пришла туда, где люди».

В таком поведении рыси профессиональные охотники не видят ничего необычного. «Как человек ищет, где лучше, так и животное приспосабливается, — объясняет председатель общественной организации „Союз рыболовов и охотников Свердловской области“ Инга Знаменская. — Кошку рыси добыть легче, чем зайца — за зайцем еще побегать надо! Так что это совершенно нормально, и такие случаи бывали. Мы занимаем места обитания животных — а они нам в ответ!»

Напуганные садоводы задумались теперь о том, как защититься от рыси и уберечь своих домашних питомцев. «На некоторых участках у нас хозяева живут постоянно, — говорит Виктор Петрович. — Один жаловался, что-то у него кот раньше каждое утро орал, просился на улицу — сейчас его не выгнать: прячется под диван. На другом участке люди держат небольшое хозяйство (куры, утки) — так им пришлось ружьем вооружиться».

Между тем охотоведы уверяют, что человеку рысь не страшна. «Ни одно животное бросаться на человека не будет — только для самозащиты. Рысь тем более можно не бояться, она человека опасается», — объясняет Инга Знаменская. Но для домашних животных рысь действительно может представлять опасность. «Она и собачек мелких может себе добыть, как и волки, которых много расплодилось и которые нынче во многих деревнях на собак нападают», — говорит охотовед.