В Сургуте на продажу выставлена элитная квартира стоимостью 50 миллионов рублей. За внушительную сумму покупатель получит трехуровневые апартаменты с винным погребом, огромной ванной-джакузи и спортзалом.
Фотографии квартиры и подробная информация опубликованы на портале недвижимости Cian. Общая площадь жилища составляет 498 квадратных метров, на которых уместились не только гостиные, спальни и ванные комнаты, но и спортзал, прачечная и даже сауна. Ванна-джакузи сделана под заказ в Италии.
Квартира располагается на двух последних этажах 12-этажного дома, также в распоряжении новых владельцев будет чердак (ведущая на него мраморная лестница также выполнена итальянскими мастерами). Авторы объявления отмечают, что из апартментов легко можно сделать две отдельные квартиры.