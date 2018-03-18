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Главные новости Югры
23:00  18 марта 2018 0

Югра поставила личный рекорд президентских выборов. В борьбе за второе место неожиданный результат

ВЫБОРЫ 2018. Голосование губернатора ХМАО Натальи Комаровой на выборах Президента России. Ханты-Мансийск, бюллетень, урна для голосования, выборы 2018, голосование, комарова наталья, избирательный участок, выборы президента
В Югре выборы президента прошли спокойно, а результат можно назвать рекорднымФото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Появились первые данные экзитполов — по предварительной информации, действующий президент России Владимир Путин на выборах 18 марта заручился поддержкой 75% проголосовавших югорчан. Это рекорд для ХМАО — глава государства ранее в регионе не набирал свыше 70%.

Наблюдатели отмечают удивительно неплохие результаты кандидата от КПРФ Павла Грудинина — по данным экзитполов, он набрал до 9%. По неофициальной информации, это произошло за счет нескольких относительно крупных территорий, например, Октябрьского района и Покачей. За лидера ЛДПР Владимира Жириновского проголосовало 5-6%, за телеведущую Ксению Собчак — 2%, остальные кандидаты набрали менее 1% каждый.

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Югра также отметилась и высокой явкой. В окружном избиркоме «URA.RU» сообщили, что на 19.30 показатель активности избирателей составил 68,2%. По сравнению с 2012 годом явка увечилась более чем на 7%. В лидерах Нефтеюганский район (82,41%), Белоярский (81,41%), Нижневартовский (79,69%), Югорск (74,91%), Ханты-Мансийск (73,70%) и Покачи (69,39%).

Известно, что особых нарушений не зафиксировано — претензии наблюдателей сводились в основном к различным техническим ошибкам, например, углу наклона вебкамеры на избирательном участке. Также в ЦИК были поданы жалобы на викторину «Югре — 900», которую ряд наблюдателей посчитали лотереей — ответ из центральной избирательной комиссии авторам жалобы на момент публикации материала не поступил. Оргкомитет викторины уверен, что эти претензии никаких оснований под собой не имеют.

Напомним, в выборах президента России принимают участие восемь кандидатов (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Владимир Жириновский (ЛДПР), Григорий Явлинский («Яблоко»), самовыдвиженец Владимир Путин, Борис Титов («Партия Роста»), Павел Грудинин (КПРФ), Ксения Собчак («Гражданская инициатива») и Максим Сурайкин («Коммунисты России»). В уральских регионах уже начался подсчет голосов.

Антон Степыгин
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