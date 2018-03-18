Появились первые данные экзитполов — по предварительной информации, действующий президент России Владимир Путин на выборах 18 марта заручился поддержкой 75% проголосовавших югорчан. Это рекорд для ХМАО — глава государства ранее в регионе не набирал свыше 70%.
Наблюдатели отмечают удивительно неплохие результаты кандидата от КПРФ Павла Грудинина — по данным экзитполов, он набрал до 9%. По неофициальной информации, это произошло за счет нескольких относительно крупных территорий, например, Октябрьского района и Покачей. За лидера ЛДПР Владимира Жириновского проголосовало 5-6%, за телеведущую Ксению Собчак — 2%, остальные кандидаты набрали менее 1% каждый.
Югра также отметилась и высокой явкой. В окружном избиркоме «URA.RU» сообщили, что на 19.30 показатель активности избирателей составил 68,2%. По сравнению с 2012 годом явка увечилась более чем на 7%. В лидерах Нефтеюганский район (82,41%), Белоярский (81,41%), Нижневартовский (79,69%), Югорск (74,91%), Ханты-Мансийск (73,70%) и Покачи (69,39%).
Известно, что особых нарушений не зафиксировано — претензии наблюдателей сводились в основном к различным техническим ошибкам, например, углу наклона вебкамеры на избирательном участке. Также в ЦИК были поданы жалобы на викторину «Югре — 900», которую ряд наблюдателей посчитали лотереей — ответ из центральной избирательной комиссии авторам жалобы на момент публикации материала не поступил. Оргкомитет викторины уверен, что эти претензии никаких оснований под собой не имеют.
Напомним, в выборах президента России принимают участие восемь кандидатов (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Владимир Жириновский (ЛДПР), Григорий Явлинский («Яблоко»), самовыдвиженец Владимир Путин, Борис Титов («Партия Роста»), Павел Грудинин (КПРФ), Ксения Собчак («Гражданская инициатива») и Максим Сурайкин («Коммунисты России»). В уральских регионах уже начался подсчет голосов.