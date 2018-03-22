На выборах президента молодежь показала большую активность, чем пенсионеры

15:10 22 марта 2018 0

Согласно исследованиям, избиратели до 35 лет все больше влияют на политику Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

ЦИК и ВЦИОМ, подводя итоги выборов, обратили внимание на активность молодежи в день голосования. Как показывают исследования, данная группа избирателей по ряду показателей уже обгоняет даже пенсионеров.

По данным экзитполов ВЦИОМ, на участки для голосования пришли в среднем 65,6% от всех зарегистрированных избирателей в возрасте до 35 лет. Для сравнения: явка в группе 35-59 составила 62,9%, в группе 60 и старше — 63,4%. «Результаты опроса показывают, что структура электоральных предпочтений проголосовавшей молодежи (18-34 года) в целом идентична структуре электоральных предпочтений россиян в целом. Среди представителей молодежи выше поддержка П. Грудинина (11,6%), В. Жириновского (8,3%) и К. Собчак (6,4%), однако электоральным лидером остается В. Путин, о поддержке которого в ходе экзитпола ВЦИОМ заявили 67,9% молодых людей», — отмечают во Всероссийском центре исследования общественного мнения.

Исследование ВЦИОМ проводил 18 марта 2018 года на 1200 избирательных участках в 68 субъектах РФ. Всего опрошено 162601 человек. На 635 участках опрос проводился на планшетах, на 565 участках — с использованием имитации избирательных урн. По данным ЦИК, в день выборов в стране работало порядка 500 «молодежных» УИК — тех, на которых избиратели в возрасте до 35 лет составляют более 50% от общего числа зарегистрированных. Средняя явка на них по сравнению с 2012 годом выросла на 3% — до 64,9%. Уровень одобрения Владимира Путина на данных участках составил в среднем 70,3%, сообщает сайт Kp.ru.

«Результат объясняется тем вниманием, которое Владимир Путин уделял последние годы развитию отношений с молодежью, путем реализации вполне себе конкретных проектов. Я имею ввиду не только проект „Сириус“, волонтерские проекты и так далее. Речь идет об изменении молодежной политики государства в целом — молодежь это приняла и оценила», — прокомментировал «URA.RU» результаты исследований гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.

Как отметил президент фонда «Общественное мнение» Александр Ослон, на самом деле уровень одобрения со стороны молодежи и раньше был высок и данной группе незаслуженно приписывают особо деструктивные настроения. «Такие результаты объясняются теми же причинами, что и рост результатов во всех остальных группах. И по уровню поддержки, и по явке. Молодежь, как ни странно, тоже люди, считать, что эта группа как-то больше склонна к оппозиционности, было ошибкой», — подчеркнул эксперт.