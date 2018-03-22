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22 марта 2018
21 марта 2018
16:27  22 марта 2018 0

Экс-чиновник администрации Куйвашева занялся криптовалютами. Казалось бы, при чем тут Багаряков

Куценко регулярно посещает зарубежные конференции по блокчейнуФото: страница Никиты Куценко на Facebook

Бывший чиновник администрации свердловского губернатора Никита Куценко с головой ушел в криптовалюты. Первый выпуск видеоблога его новой команды Cryptex Capital вышел в среду, 21 марта, и посвящен разоблачению «кухонных криптоаналитиков» — тех, кто, по мнению самого Куценко и его коллег, является непрофессиональными игроками.

Екатеринбургской общественности Куценко известен по работе на одиозного первого замглавы администрации свердловского губернатора Алексея Багарякова. Последний сложил с себя полномочия после выборов 2013 года, когда кресло мэра занял Евгений Ройзман. Спустя некоторое время Багаряков получил пост председателя совета директоров в «Корпорации развития Среднего Урала», с которого быстро ушел. С 2017 года он представляется исполнительным директором стратегического партнерства «Северо-Запад».

Никита Куценко после ухода Багарякова и его людей из обладминистрации стал директором по развитию телеканала «Соль». Развиваться компании, работавшей с медиаэкранами по Екатеринбургу, городские чиновники не дали. Криптовалютой, как признается сам Куценко, он занялся в ноябре 2016 года, после того как «встретил человека, который раньше жил в Екатеринбурге, потом уехал работать в Испанию».

«Я первым делом продал свое авто и вложил деньги в криптовалюту. Скажу честно, когда я объявил об этом решении своим домашним, все думали, что я с ума сошел, и некоторые отговаривали. Но нутром я чувствовал, что отступать нельзя. В итоге сейчас я понимаю — это было моим лучшим решением за последние несколько лет жизни. Бурный рост крипты в 2017-м позволил обрести много новых планов, идей, целей. Со временем начал оказывать консультации, брать активы в управление. Сейчас у нас профессиональная команда из финансовых специалистов из традиционных рынков, вместе мы делаем бренд, который объединяет в себе пять финансовых продуктов, готовимся к своему ICO, планируем собрать серьезную сумму денег летом», — объяснил Куценко. Без машины 29-летний юноша не остался — в городе его видят за рулем Lexus RX 350.

Как заверяет Куценко, старыми административными связями, в том числе с Багаряковым, он не пользуется. То же самое подтверждает и его бывший патрон, который к новому увлечению экс-подчиненного относится положительно. «Я только рад. Пусть ребята продвигаются», — лаконично поделился с «URA.RU» Алексей Багаряков.

Антон Ольшанников
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