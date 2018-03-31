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31 марта 2018
30 марта 2018
Главные новости Свердловской области
11:57  31 марта 2018 0

Поздравляем! Уральский бизнесмен, за год отправивший в путешествия восемь миллионов человек, празднует день рождения

Интервью с Сергеем Скуратовым. Уральские Авиалинии. Екатеринбург, скуратов сергей
Сергею Скуратову исполнилось 68 летФото: Александр Мамаев © URA.RU

Владелец и гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов празднует в субботу, 31 марта, день рождения. Основателю компании, которая входит в четверку крупнейших авиаперевозчиков страны, сегодня исполнилось 68 лет.

Сергей Николаевич родился в 1950 году в Свердловске, в 1970 году с отличием окончил Бугурусланское летное училище, в 1978 — Академию гражданской авиации в Ленинграде. Всю свою жизнь Скуратов посвятил уральской авиации. Он начинал карьеру с пилота АН-24, затем работал на АН-26, ИЛ-18, ТУ-154, ИЛ-86. В 1987 году Скуратов стал командиром Свердловского объединенного авиаотряда. В 1993 году организация была разделена, Сергей Скуратов возглавил авиакомпанию «Уральские авиалинии».

За прошедшее время «Уральские авиалинии» превратились в одну из крупнейших авиакомпаний страны. В 2017 году услугами перевозчика воспользовались более восьми миллионов пассажиров, что почти на 25 процентов больше, чем в 2016-м. Причем география полетов насчитывает более 250 направлений. В феврале 2018-го достижения Скуратова отметил даже свердловский губернатор Евгений Куйвашев — он вручил бизнесмену знак «Почетный гражданин Свердловской области».

Исполнительный директор аэропорта Кольцово Алексей Пискунов сказал, что, возглавляя одну из крупнейших авиакомпаний страны, Сергей Скуратов не только совершенствует качество ее работы, но и влияет в целом на развитие авиационной отрасли России.

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«Дипломатичный и надежный партнер, целеустремленный и неравнодушный человек, он демонстрирует личным примером как нужно и возможно вести цивилизованный бизнес. Придерживаясь активной жизненной позиции, Сергей Николаевич ищет нестандартные пути для реализации планов, строит конструктивные отношения с партнерами и неизменно добивается успехов в своих начинании. От лица всего коллектива аэропорта Кольцово поздравляю Сергея Николаевича с днем рождения. Мы ценим опыт совместной работы с Вами и рады возможности дальнейшего взаимодействия!» — поздравил Скуратова с днем рождения Пискунов.

Валерий Савельев, депутат Законодательного Собрания Свердловской области, основатель инвестиционной компании «AVS Group», говорит, что Сергей Скуратов — высочайший профессионал, безгранично трепетно относящийся к делу всей своей жизни. «Желаю Сергею Николаевичу новых высоких целей, дальнейших ярких побед, преданной команды единомышленников и благополучия в семье», — говорит коллега Скуратова (в состав «AVS Group» входит грузовая авиакомпания «Авиакон Цитотранс»).

К поздравлениям Скуратова с днем рождения присоединяются и представители туристической отрасли. «Компания „Уральские авиалинии“ — важный игрок туристического рынка не только Урала и Сибири. Сегодня благодаря деятельности перевозчика растет и транзитный поток из Европы в Азию и увеличивается количество прибытий на Урал. Скажем честно, если бы не было у нас своей авиакомпании, мы не имели бы потенциал наращивать туристский поток в регион», — поблагодарила Скуратова директор «Центра развития туризма Свердловской области» Эльмира Туканова.

«URA.RU» присоединяется к поздравлениям и желает Сергею Николаевичу новых высот!

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