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30 марта 2018
22:46  30 марта 2018 0

На Урале столкнулись три автомобиля. Пострадали семь человек, в том числе трое детей. ФОТО

Автомобили восстановлению не подлежатФОТО: ГУВД Свердловской област

Авария с тремя автомобилями произошла на трассе под Богдановичем Свердловской области. Травмы получили водители и пассажиры, среди которых трое детей в возрасте трех, шести и восьми лет, сообщил начальник пресс-службы ГУВД Свердловской области, полковник милиции Валерий Горелых.

Как рассказали в полиции, ДТП произошло 30 марта в 15 часов 30 минут на 105-м километре федеральной трассы Екатеринбург — Тюмень. 37-летний водитель Audi въехал во впереди идущую Honda Civic. Легковушку вынесло на «встречку», где она врезалась в Hyundai Elantra. В результате сильного удара травмы получили водитель и трое пассажиров Honda, в их числе ребенок, а также женщина-водитель Hyundai и два ее сына.

«Все пострадавшие для оказания медицинской помощи в срочном порядке доставлены в больницу. В связи с тяжелыми травмами детей, собранные материалы по данному факту полиция направила нашим партнерам в региональный Следственный комитет для дальнейшего расследования», — пояснил полковник Горелых. Он добавил, что водитель Audi прошел проверку на алкоголь, он был трезв. Машины Audi и Hyundai восстановлению не подлежат.

Автомобиль восстановлению не подлежит
ФОТО: ГУВД Свердловской област

Наталья Михалева
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