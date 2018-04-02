Прокуратура нашла в Екатеринбурге самые опасные торговые центры

Появились первые результаты массовой проверки торговых центров в Екатеринбурге, которая началась после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, в котором погибли 64 человека. Начались проверки сразу в 26 торговых центрах уральской столицы, в семи из них они уже завершены.
«Меньше всего нарушений нашли в ТРЦ „Радуга парк“. В ТРЦ „Свердловск“ недоступны пути эвакуации — там стоят киоски. Пожарная сигнализация работает некорректно, в некоторых уголках здания ее при срабатывании не слышно. Ширина эвакуационных выходов менее нормы (120 см), при отделке ТРЦ „Свердловск“ использованы горючие материалы», — рассказала «URA.RU» Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области.
В «Мегаполисе» не оказалось знаков, указывающих пути эвакуации. В детском центре «Планета Игрик» при включении пожарной сигнализации эвакуационные двери открылись позже нормативного времени, лишь через полторы минуты. Также не соответствуют норме ширина проходов, план эвакуации висит не на видном месте, нет знаков, указывающий пути эвакуации, а дверь заблокирована. Аналогичные нарушения выявлены в ТРЦ «Аида», «Гулливер», «Комсомолл». Кроме того, в пожарных коробах не оказалось огнетушителей и рукавов, проходы захламлены, при перепланировке нарушены конструктивные элементы зданий. Во многих ТРЦ в отделке использованы горючие материалы.