В Крым переброшены новейшие радиолокационные станции, опробованные в Сирии

05:43 03 апреля 2018 0

Новые РЛС максимально автоматизированы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Новейшие российские радиолокационные станции (РЛС), опробованные Минобороны РФ в Сирии, переброшены в Крым для охраны воздушного пространства над Черным морем. Отмечается, что высокоточные системы 55Ж6М «Небо-М» способны обнаружить практически любую цель — от обычных самолетов до гиперзвуковых аппаратов.

Системы «Небо-М» переданы 31-й бригаде российских ПВО в начале 2018 года. В данный момент расчеты станций уже заступили на боевое дежурство. Ожидается, что новейшие РЛС смогут целиком закрыть пространство Черноморского бассейна. Как пишут «Известия», комплекс способен увидеть до 200 целей, летящих со скоростями до 18 тысяч км в час (в радиусе до 1800 км и на высотах до 600 км). Радар «Небо-М» способен искать цели за пределами атмосферы.

Отмечается, что комплексы РЛС монтируются на машинах БАЗ 6909-015 высокой проходимости, чтобы позволяет оперативно развернуть их в любой части российского полуострова. В Сирии системы доказали свою высокую эффективность при охране авиабазы Хмеймим.

«Благодаря развертыванию в Крыму станций семейства „Небо“ над всей акваторией Черного моря будет создано сплошное радарное поле. Это станции дальнего обнаружения, которые позволяют контролировать воздушную обстановку, отслеживать активность авиации и выявлять потенциальные угрозы на дальних подступах», — отметил экс-начальник зенитных ракетных войск генерал-лейтенант Александр Горьков.