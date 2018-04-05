Екатеринбуржец хотел спасти свой дом от пожара, но в МЧС дали недействующие телефоны

14:34 05 апреля 2018 0

Мужчина боится, что при пожаре ему и его соседям просто не выбраться Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Житель Екатеринбурга попытался вызвать пожарного инспектора, чтобы тот повлиял на соседей, захламивших проход в секции, но у него ничего из этого не вышло. Он позвонил по номерам, которые ему дали в МЧС, но они оказались недействующими.

«В секции соседи совершенно захламили проход — старая мебель, газеты, журналы и прочий скарб — все это горючий материал. Каждый день хожу по проходу чуть ли не боком, цепляюсь за велосипед. Это появилось лет десять назад. Сначала соседям было вроде бы неловко, обещали позже убрать, но шли годы, а количество вещей в коридоре только увеличивалось. Вот и решил хоть раз проявить гражданскую активность. Ведь, случись пожар, это все вспыхнет и пути к отходу окажутся перекрыты. Прочитал, что это является нарушением противопожарной безопасности. За это даже положен штраф. Поэтому решил вызвать пожарного инспектора, чтобы он поговорил с соседями, может, припугнул бы штрафом, чтобы они наконец навели порядок», — рассказал «URA.RU» Владимир Ветошкин, научный сотрудник компании «Уралпласт».

Ветошкин начал искать на сайте МЧС контакты пожарных инспекторов. В итоге со свердловского сайта МЧС по ссылке попал на федеральный сайт ведомства. Там необходимо было выбрать регион. Выбрал Свердловскую область, но в указанном разделе не оказалось ни одного телефона.

Екатеринбуржец десять лет пытается освободить проход в секции Фото: Владимир Ветошкин

«В итоге я позвонил на телефон доверия и девушка продиктовала мне телефоны, по которым мне следует позвонить. Это номера 261-95-02, 261-99-87. Я позвонил по ним, а там автоответчик голосом довольно-таки пожилого человека сообщил: «Номер временно не может быть вызван», — продолжает Владимир Ветошкин.

Корреспондент «URA.RU» позвонил по указанным номерам и убедился, что действительно номера телефонов не действуют. «Может быть, я как-то неправильно искал, но все равно это бардак, что на сайте МЧС невозможно найти нужную информацию. Да еще и дают какие-то старые недействующие номера», — возмутился Ветошкин.

Редакция «URA.RU» обратилась в МЧС узнать, что надо делать для то, чтобы найти возможность связаться с пожарным инспектором. В пресс-службе сообщили, что существует несколько вариантов того, как это можно сделать.

«Во-первых, на нашем сайте, в правом верхнем углу, есть значок „задать вопрос начальнику главного управления“. Нужно нажать на него, заполнить там форму и оставить свое сообщение. Человек обязательно получит ответ в письменном виде. Во-вторых, можно оставить информацию, позвонив по телефону доверия. Опять же, человек, сделавший заявление, и оставивший свои контакты, получит позже ответ. В-третьих, можно отнести письменное заявление в любую ближайшую пожарную часть. В-четвертых, можно прийти на личный прием к начальнику пожарной части. Личный прием проводит начальник нашего главного управления, надо только позвонить в приемную и записаться заранее. Наконец, на сайтах муниципальных образований указаны телефоны дежурных служб. Существует много вариантов, как можно сообщить о своей проблеме, не понимаем, почему гражданин этого не смог сделать», — прокомментировали «URA.RU» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.