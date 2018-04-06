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06 апреля 2018
05 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
14:24  06 апреля 2018 0

Мошенники в Екатеринбурге прикрываются ЧМ-2018, чтобы отобрать у людей деньги. «Надо пойти к банкомату и срочно снять»

Эвакуатор и Горгаз. Челябинск, газовая служба, горгаз
Мошенники используют старые телефоны газовщиковФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
ЧМ-2018 в Екатеринбурге
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В преддверии чемпионата мира по футболу активизировались аферисты, представляющиеся работниками «Екатеринбурггаза». Они навязывают пенсионерам приборы, улавливающие утечку газа. Действуют по старой мошеннической схеме, но есть и новшество. Мошенники показывают свои документы и называют номер диспетчера, где можно проверить их личность. Номер не вызывает сомнений, так как он указан на многих сайтах в интернете.

Екатеринбургская пенсионерка Наталья Баталина живет в доме на улице Токарей. К ней пришли двое парней, представившиеся работниками «Екатеринбурггаза». Первым делом они показали свои документы — удостоверения, паспорт.

«Я решила проверить, он мне сказал телефон диспетчера „Горгаза“. Я проверила в интернете, действительно, везде значится, что номер 233-62-35 принадлежит диспетчеру на Гурзуфской, 30. Позвонила туда, там мне подтвердили, что Вячеслав Юрьевич Семенов — их работник, проводит обход нашего дома, принес нужные приборы», — рассказала «URA.RU» Наталья Баталина.

Старый номер газовщиков используют аферисты
Фото: ko-s.ru

«Газовщик» объяснил пенсионерке, что из-за приближающегося чемпионата мира по футболу они обходят дома, находящиеся поблизости от Центрального стадиона, где будут проходить матчи. В целях безопасности все должны покупать приборы, улавливающие утечку газа.

«Озвучили стоимость прибора — 12 тысяч рублей, со льготой (только сегодня) 6900 рублей, и буквально вынуждали заплатить деньги. Я говорю, что у меня нет денег, а они чуть ли не за руку тянут, мол, пошли к банкомату, надо снять деньги и срочно купить их прибор. Кое-как отбилась», — продолжила Наталья Баталина.

Пенсионерка раньше читала о мошенниках, которые ходят по квартирам и навязывают разную ерунду. Но у нее не возникло сомнений, когда пришли к ней и представились работниками «Екатеринбурггаза», ведь их личности ей подтвердил диспетчер по телефону, указанному на разных сайтах в Сети.

Старый номер на сайтах вводит в заблуждение людей
Фото: morefirm.ru/

«Наши сотрудники никогда ничего не продавали и не продают. Названный телефон не наш. Действительно, на Гурзуфской у нас находится производственное управление № 2. Но телефонный номер там другой. Все номера „Екатеринбурггаза“ в городе начинаются на 272, — объяснила „URA.RU“ Анна Хорькова, пресс-секретарь „Екатеринбурггаза“. — Я передам эту информацию в нашу службу безопасности, чтобы они разобрались».

Уже известно, что номер, который назвали аферисты, несколько лет назад действительно был у диспетчера газовщиков. Поэтому он сохранился в Интернете и теперь кто-то, представляясь диспетчером, участвует в афере.

Александр Лукманов
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