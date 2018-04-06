Замглавы Нижневартовска по экономике Елена Рябых уходит в отставку. Эту информацию «URA.RU» подтвердили в администрации города.
Известно, что вице-мэр уходит по собственному желанию. Елена Рябых работает в администрации Нижневартовска с 1996 года. С начала 2000-х она руководила управлением экономики, позднее ставшим департаментом экономики. В 2011 получила должность заместителя главы города.
По версии источников, знакомых с ситуацией, опыт Рябых может пригодиться в одном из муниципальных предприятий сферы ЖКХ. Также есть версия, что ее уход может быть связан с кадровой реформой, инициированной главой города Василием Тихоновым.
Как ранее сообщало «URA.RU», мэр Нижневартовска Тихонов провел несколько важных кадровых перестановок в администрации города. В отставку, например, были отправлены директор департамента образования Ольга Козлова, начальник управления физкультуры и спорта Олег Третьяк, а начальник управления инвестиций Олег Тарасов ушел в муниципальное «Предприятие капстроительства».