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06 апреля 2018
05 апреля 2018
04 апреля 2018
17:31  06 апреля 2018 0

В Нижневартовске крупная отставка. Свой пост покидает вице-мэр, курировавший важный блок вопросов

Депутатская комиссия. Дума. Администрация. Нижневартовск., рябых елена
Вице-мэр Нижневартовска Елена Рябых уходит в отставкуФото: Александр Елизаров © URA.RU

Замглавы Нижневартовска по экономике Елена Рябых уходит в отставку. Эту информацию «URA.RU» подтвердили в администрации города.

Известно, что вице-мэр уходит по собственному желанию. Елена Рябых работает в администрации Нижневартовска с 1996 года. С начала 2000-х она руководила управлением экономики, позднее ставшим департаментом экономики. В 2011 получила должность заместителя главы города.

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По версии источников, знакомых с ситуацией, опыт Рябых может пригодиться в одном из муниципальных предприятий сферы ЖКХ. Также есть версия, что ее уход может быть связан с кадровой реформой, инициированной главой города Василием Тихоновым.

Как ранее сообщало «URA.RU», мэр Нижневартовска Тихонов провел несколько важных кадровых перестановок в администрации города. В отставку, например, были отправлены директор департамента образования Ольга Козлова, начальник управления физкультуры и спорта Олег Третьяк, а начальник управления инвестиций Олег Тарасов ушел в муниципальное «Предприятие капстроительства».

Антон Степыгин
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