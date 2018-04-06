22:56 06 апреля 2018 0

Поклонники не сразу разглядели украшение на груди телеведущей Фото: Ксения Собчак, Instagram

Телеведущая Ксения Собчак, претендовавшая на пост президента России, напугала поклонников новой фотографией с отпуска, которую опубликовала в Instagram. На снимке она предстала в открытом топе и с кулоном на шее, который пользователи Сети приняли за кожный нарыв.

«Страх божий», «Что за бородавка на груди? Не эстетично смотрится», «Фуу», «Прыщ какой-то на декольте», «Неудачное украшение. На миг мне показалось, что это большая родинка на груди», «Отвратительная штуковина на груди! Ее элементарно убрать», «Что за фурункул?», «У вас клещ на груди», — прокомментировали подписчики. «Это жемчужина на очень тонкой золотой нити, которая почти не видна», — ответила одна из подписчиц вместо телеведущей. Этот кулон Собчак демонстрирует также на предыдущем фото в аккаунте.

Ранее фотографиями с семейного отдыха в Таиланде Ксения Собчак развеяла слухи о беременности. Как писало «URA.RU», в кадре она красуется в облегающем плоский живот купальнике. О том, что телеведущая находится в положении, заговорили во время президентской кампании. На теледебатах она вела себя очень импульсивно, сообщали Nation News.