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03 апреля 2018
21:58  03 апреля 2018 0

Собчак ответила на слухи о беременности, появившись в купальнике. ФОТО

Телеведущая продемонстрировала стройную талию и плоский животФото: Ксения Собчак, Instagram

Участница президентской гонки и телеведущая Ксения Собчак поделилась на своей странице в Instagram фотографией с семейного отдыха в Таиланде. На снимке политик предстала в купальнике, который подчеркивает ее стройную фигуру и облегает плоский живот.

«Всегда ненавидела хештег „отдыхятебязаслужила“, но, по-моему, этот тот случай, когда это на 100% так! После долгих напряженных месяцев вообще без выходных наша семья взяла отпуск», — подписала Собчак публикацию. Таким образом телеведущая ответила на многочисленные вопросы, касающиеся слухов о ее беременности.

Напомним, молва об интересном положении Ксении Собчак пошла во время президентской кампании. В эфире телепрограмм Собчак вела себя очень эмоционально. На дебатах у Владимира Соловьева кандидат на пост президента РФ расплакалась из-за того, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский постоянно ее перебивал и хамил, и даже плеснула ему в лицо водой. А телеведущий Андрей Малахов, как писало «URA.RU», подтвердил беременность Собчак и уточнил, что его коллега находится уже на шестом месяце. Эти слухи подтвердили также актрисы Мария Богданович и Татьяна Арно.

Ксения Томашова
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