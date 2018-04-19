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19 апреля 2018
18 апреля 2018
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16 апреля 2018
12:05  19 апреля 2018 0

В югорском КПРФ громкий скандал. Более 10 человек уже сдали свои партбилеты

Заседание окружной думы. Ханты-Мансийск, савинцев алексей
В своем уходе коммунисты винят первого секретаря регионального отделения КПРФ Алексея СавинцеваФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Югорские коммунисты массово и публично выходят из КПРФ. Свои партбилеты уже сдали более десяти коммунистов. Об этом 19 апреля «URA.RU» сообщили вышедшие из партии Карим Гадоев и Карима Батридинова.

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Главной причиной выхода из партии они называют работу первого секретаря регионального отделения КПРФ в ХМАО. «Я возмущена политикой первого секретаря окружного отделения Алексея Савинцева. Считаю, что его работа направлена на удовлетворение собственных нужд. Руководство окружного отделения нарушает устав и не исполняет основные цели и задачи КПРФ», — комментирует агентству Карима Батридинова. Получить комментарий самого Савинцева на момент публикации материала не удалось. Телефон политика недоступен для звонков журналистов.

Как ранее сообщало агентство, это не первый крупный скандал в югорском отделении КПРФ, которое разделилось на два лагеря. Протестующие коммунисты пытались перенести сроки региональной конференции КПРФ и поднять вопрос о преждевременной отставке Савинцева, однако в ЦК КПРФ сообщили, что работа Савинцева их полностью устраивает

Игорь Волосин
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