Югорские коммунисты массово и публично выходят из КПРФ. Свои партбилеты уже сдали более десяти коммунистов. Об этом 19 апреля «URA.RU» сообщили вышедшие из партии Карим Гадоев и Карима Батридинова.
Главной причиной выхода из партии они называют работу первого секретаря регионального отделения КПРФ в ХМАО. «Я возмущена политикой первого секретаря окружного отделения Алексея Савинцева. Считаю, что его работа направлена на удовлетворение собственных нужд. Руководство окружного отделения нарушает устав и не исполняет основные цели и задачи КПРФ», — комментирует агентству Карима Батридинова. Получить комментарий самого Савинцева на момент публикации материала не удалось. Телефон политика недоступен для звонков журналистов.
Как ранее сообщало агентство, это не первый крупный скандал в югорском отделении КПРФ, которое разделилось на два лагеря. Протестующие коммунисты пытались перенести сроки региональной конференции КПРФ и поднять вопрос о преждевременной отставке Савинцева, однако в ЦК КПРФ сообщили, что работа Савинцева их полностью устраивает