15:24 25 апреля 2018 0

Люди покидают торговый центр Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Екатеринбурге посетителей торгового центра «Гринвич» попросили покинуть здание. Посетителям объявили, что идет эвакуация.

«Из „Гринвича“ выгоняют. Даже не дали доесть в кафе», — сообщила читательница «URA.RU». На фото, которое прислали читатели агентства, видно, что у входа в торговый центр со стороны улицы Радищева столпилась большая группа горожан. Оперативно получить комментарий представителей торгового центра и региональной службы МЧС не удалось.