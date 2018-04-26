Полиция проводит обыск у обвиняемой в клевете пиарщицы Валентины Гофенберг

13:01 26 апреля 2018 5

Гофенберг нажила много врагов Фото: группа «ОйВсё»

В екатеринбургской квартире пиарщицы Валентины Гофенберг проходит обыск. В квартире изымают телефоны, компьютеры и иные электронные носители, документы. Они могут стать вещдоками в уголовном деле, возбужденном по статьям «клевета» и «разжигание межнациональной розни». Пока неизвестно, чье именно заявление в полицию послужило причиной возбуждения уголовного дела. Возможно, сработали сразу несколько — по совокупности.

В последние месяцы Валентина Гофенберг вела агрессивную разоблачительную компанию в отношении полицейских и чиновников Алапаевска и Нижнего Тагила в своей группе телеграм-канала «ОйВсё». По данным источника в правоохранительных органах, в разоблачениях Гофенберг была доля правды, но лишь доля. Много было непроверенных сплетен, а также оскорблений с переходом на личности. Например, жену начальника алапаевской полиции в телеграм-канале обвинили в занятиии проституцией, начальника полиции Нижнего Тагила Ибрагима Абдулкадырова называли не иначе как карлик, а алапаевский депутат Сайгид Белалов в телеграм-канале стал руководителем местной ячейки ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация).

В последнее время в новостях Гофенберг появились намеки на начальника ГУ МВД по Свердловской области генерала Михаила Бородина. Как сообщает инсайдер, на Гофенберг написали заявления с обвинением ее в клевете множество людей. Среди них называют начальника полиции Нижнего Тагила Ибрагима Абдулкадырова, начальника полиции Алапаевска Константина Кузнецова и его жену, главу Алапаевска Сергея Беспалова, председателя гордумы Сайгида Белалова, муфтия Алапаевска Ризвана Муртазалиева, ряд депутатов и горожан, про которых писала Валентина Гофенберг. По данным источника в органах, Гофенберг черпала информацию у алапаевской журналистки по имени Любовь и жителя города по фамилии Никонов.

Параллельно с работой в квартире Валентины Гофенберг полицейские направились с обыском к ее сестре Анне Филатовой, бывшей жене прокурора Алексея Карпова, осужденного за организацию серии заказных убийств. Телефоны Гофенберг и Филатовой не отвечают, а в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области пообещали предоставить комментарий позже.