На Урале ребенка придавило железной кровлей

Лист кровли с дома сдуло сильным ветром
В Каменске-Уральском Свердловской области 12-летний мальчик оказался в больнице после того, как на него упал железный лист с крыши многоквартирного дома. Лист кровли сдуло сильным ветром.
«Ребенок был доставлен в городскую больницу с рваными ранами щеки, подозрением на сотрясение головного мозга. В настоящее время его жизни ничего не угрожает, тем не менее он продолжает оставаться в больнице. Проводится прокурорская проверка», — сообщил «URA.RU» старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.
Лист кровли сдуло с дома на улице Октябрьской, 32. Работники прокуратуры сейчас выясняют, кто и когда делал ремонт крыши этого дома.