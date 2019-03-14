Одной из главных проблем в работе Счетной палаты Екатеринбурга является отсутствие доступа ревизоров к информационно-финансовым базам администрации города. Об этом на заседании бюджетной комиссии думы Екатеринбурга заявил председатель аудиторского органа Андрей Парунин, сообщает корреспондент «URA.RU».
По его словам, в ходе проверок аудиторы вынуждены посылать чиновникам запросы с просьбой предоставить необходимые данные. Ответы поступают в среднем через две недели. Задержка сказывается на качестве проверок. Парунин пояснил, что руководство палаты неоднократно обращалось к мэрии с просьбой предоставить прямой доступ к финансовым системам, однако получало отказ.
Присутствующая на заседании замглавы города Марина Андрусь пояснила, что упомянутые председателем палаты базы, по сути, являются сложными информационными системами, которые обеспечивают бюджетный процесс. Каждый орган власти имеет доступ к ним только в рамках установленных полномочий. Депутаты крайне эмоционально отнеслись к этому объяснению. Михаил Вечкензин потребовал от представителей мэрии «прекратить эту хрень» и допустить Счетную палату к прямому пользованию данными.
Помимо этого, депутаты пообещали помочь в решении вопроса о расширении штатного расписания Счетной палаты. Оно увеличится на девять человек. Андрей Парунин обещал, что с появлением новых специалистов объем проверок увеличится вдвое.
Как заявил в своем докладе Парунин, в 2018 году Счетная палата Екатеринбурга проверила использование средств муниципального бюджета на общую сумму 4,5 млрд руб. Выявлено нецелевое использование 181 тыс. руб., неэффективное использование — на 44 млн руб. Нарушений иного плана — на 525 млн руб. Часть нарушений устранена. По некоторым претензиям идут суды.