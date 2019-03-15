В ХМАО силовики перекрыли автомобильную трассу из-за сильных метелей

Сотрудники ГИБДД по ХМАО-Югре перекрыли проезд на участке трассы Ханты-Мансийск — Советский из-за сильной метели. Об этом 15 марта «URA.RU» сообщили в пресс-службе окружного УМВД.
«Введен полный запрет на проезд рейсового пассажирского транспорта и большегрузных автомобилей. Большегрузный транспорт направляется на имеющие стоянки. Легковой транспорт пропускается организованными группами по 5-6 автомобилей в сопровождении экипажей ГИБДД», — говорится в сообщении ведомства. Также там добавили, что на трех участках автодороги организована работа трех отделов местных пожарно-спасательных гарнизонов (Советского, Октябрьского и Ханты-Мансийского МПСГ).
Напомним, 15 марта на территории всего региона наблюдаются сильные метели и снегопады. В большинстве школ отменены занятия для учащихся 1-9 классов.