В Челябинске в ночь на 17 марта произошел крупный пожар. Инцидент случился на улице Героев Танкограда. Загорелось двухэтажное здание, где проживали сотрудники одной из региональных производственных компаний.
«В ходе разведки пожарные установили, что происходит горение на втором этаже, при этом существует угроза перехода огня на кровлю здания. Площадь пожара составила 150 квадратных метров», — пояснили в ГУ МЧС РФ по Челябинской области. Здание самостоятельно покинули 16 человек. Однако во время инцидента пострадали двое: 30-летний мужчина и 57-летняя женщина. Их доставили в больницу. Сейчас специалисты выясняют причины возгорания.
В соцсетях также отреагировали на происшествие. «[Горит] двухэтажное общежитие, где живут мигранты», — написал во «ВКонтакте» в сообществе «Регион-74.Челябинск» Данил Караваев. Пользователь Ришат Ишкильдин уточнил, что ЧП случилось в здании «Челябметмаша».