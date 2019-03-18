Губернатор ХМАО Наталья Комарова летит в Москву по приглашению патриарха Кирилла

Губернатор Югры Наталья Комарова уезжает в очередную рабочую командировку в Москву, где встретится с патриархом Кириллом. Об этом 18 марта «URA.RU» сообщили в департаменте общественных и внешних связей Югры.
«Ключевое мероприятие в графике Натальи Комаровой на 19 марта — совместное заседание наблюдательного, попечительского и общественных советов по изданию православной энциклопедии. В этом мероприятии губернатор примет участие по личному приглашению патриарха», — говорится в сообщении депсвязей.
Стоит отметить, что эта встреча с патриархом Кириллом станет для губернатора ХМАО уже четвертой за последние полгода. Последний раз Комарова встретилась главой РПЦ 7 марта, во время очередной поездки в Москву. Какая-либо официальная информация по данному факту отсутствовала, но фотография Комаровой с патриархом Кириллом появилась на ее личном аккаунте в Instagram.