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Губернатор ХМАО Наталья Комарова летит в Москву по приглашению патриарха Кирилла

Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.RU»
18 марта 2019 в 17:09
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Рабочая встреча губернатора ХМАО Натальи Комаровой со спортсменами города. Сургут, комарова наталья
Наталья Комарова в очередной раз встретится с патриархомФото: Алексей Андронов © URA.RU

Губернатор Югры Наталья Комарова уезжает в очередную рабочую командировку в Москву, где встретится с патриархом Кириллом. Об этом 18 марта «URA.RU» сообщили в департаменте общественных и внешних связей Югры.

«Ключевое мероприятие в графике Натальи Комаровой на 19 марта — совместное заседание наблюдательного, попечительского и общественных советов по изданию православной энциклопедии. В этом мероприятии губернатор примет участие по личному приглашению патриарха», — говорится в сообщении депсвязей.

Стоит отметить, что эта встреча с патриархом Кириллом станет для губернатора ХМАО уже четвертой за последние полгода. Последний раз Комарова встретилась главой РПЦ 7 марта, во время очередной поездки в Москву. Какая-либо официальная информация по данному факту отсутствовала, но фотография Комаровой с патриархом Кириллом появилась на ее личном аккаунте в Instagram.

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