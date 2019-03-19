Гендиректор «41 канала» Злоказов уволен через полгода после смены мэра Екатеринбурга

Генеральный директор екатеринбургского телеканала «41 домашний» («Студия-41») Владимир Злоказов уволен с должности руководителя. Об этом «URA.RU» сообщил источник на телеканале. По данным агентства, решение было принято Станиславом Чернецким (сыном экс-мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого), который является одним из основных акционеров компании. Кадровое решение произошло через полгода после того, как мэром Екатеринбурга стал Александр Высокинский.
Также агентству стало известно, что бывшему руководителю выплачены «отступные», и он улетел отдыхать. Сам Злоказов полностью подтвердил «URA.RU» эту информацию. «Если без деталей, то да, это так», — заявил агентству Владимир Аркадьевич. Он не стал раскрывать, где он отдыхает, однако отметил, что находится в России. По словам Злоказова, его отпуск будет коротким и продлится всего три дня. «В четверг я вернусь и доработаю до 1 апреля», — сообщил «URA.RU» гендиректор «41 канала».
Ранее «URA.RU» сообщало о глобальных изменениях на телеканале, в частности, о массовых сокращениях и готовящейся смене руководства. На днях стало известно о закрытии сделки по продаже телеканала «Студия 41» госпредприятию Свердловской области «Монетный щебеночный завод» — таким образом контроль над бывшим медиарупором администрации Екатеринбурга получили свердловские власти.
В 2012 году Монетный щебеночный завод стал владельцем «Четвертого канала», приобретение актива тогда обошлось области в 257,99 млн рублей. Сумма сделки по покупке телеканала «41 домашний» пока неизвестна.