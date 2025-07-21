Международный аэропорт Внуково возобновил работу в штатном режиме после временных ограничений. Об этом сообщили в воздушной гавани.
«В настоящее время осуществляется подготовка к вылету задержанных воздушных судов», — говорится в официальном telegram-канале аэропорта. Представители аэропорта рекомендуют пассажирам внимательно следить за актуальной информацией о статусе рейсов — данные доступны на онлайн-табло Внуково, а также через официальный чат-бот.
Пассажиры задержанных рейсов получают обслуживание согласно Федеральным авиационным правилам РФ. Им своевременно предоставляются напитки, питание, а при необходимости — размещение в гостиницах. На месте работают сотрудники аэропорта и авиакомпаний, оказывая необходимую помощь и консультации. Во всех зонах терминала оборудованы игровые пространства для детей. Круглосуточно функционирует комната матери и ребенка, а также медицинский пункт.
Службы аэропорта и авиакомпаний продолжают работать в усиленном режиме. Принимаются все необходимые меры для оперативного устранения последствий задержек и минимизации неудобств для пассажиров.
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