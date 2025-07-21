Аэропорт Внуково возобновил работу в штатном режиме

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Службы аэропорта и авиакомпаний продолжают работать в усиленном режиме
Службы аэропорта и авиакомпаний продолжают работать в усиленном режиме Фото:

Международный аэропорт Внуково возобновил работу в штатном режиме после временных ограничений. Об этом сообщили в воздушной гавани.

«В настоящее время осуществляется подготовка к вылету задержанных воздушных судов», — говорится в официальном telegram-канале аэропорта. Представители аэропорта рекомендуют пассажирам внимательно следить за актуальной информацией о статусе рейсов — данные доступны на онлайн-табло Внуково, а также через официальный чат-бот.

Пассажиры задержанных рейсов получают обслуживание согласно Федеральным авиационным правилам РФ. Им своевременно предоставляются напитки, питание, а при необходимости — размещение в гостиницах. На месте работают сотрудники аэропорта и авиакомпаний, оказывая необходимую помощь и консультации. Во всех зонах терминала оборудованы игровые пространства для детей. Круглосуточно функционирует комната матери и ребенка, а также медицинский пункт.

Службы аэропорта и авиакомпаний продолжают работать в усиленном режиме. Принимаются все необходимые меры для оперативного устранения последствий задержек и минимизации неудобств для пассажиров.

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Международный аэропорт Внуково возобновил работу в штатном режиме после временных ограничений. Об этом сообщили в воздушной гавани. «В настоящее время осуществляется подготовка к вылету задержанных воздушных судов», — говорится в официальном telegram-канале аэропорта. Представители аэропорта рекомендуют пассажирам внимательно следить за актуальной информацией о статусе рейсов — данные доступны на онлайн-табло Внуково, а также через официальный чат-бот. Пассажиры задержанных рейсов получают обслуживание согласно Федеральным авиационным правилам РФ. Им своевременно предоставляются напитки, питание, а при необходимости — размещение в гостиницах. На месте работают сотрудники аэропорта и авиакомпаний, оказывая необходимую помощь и консультации. Во всех зонах терминала оборудованы игровые пространства для детей. Круглосуточно функционирует комната матери и ребенка, а также медицинский пункт. Службы аэропорта и авиакомпаний продолжают работать в усиленном режиме. Принимаются все необходимые меры для оперативного устранения последствий задержек и минимизации неудобств для пассажиров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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