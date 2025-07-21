В Шереметьево объяснили, как отправляют задержанные рейсы

Международный аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме, без ограничений. Все службы функционируют согласно установленным регламентам, а рейсы отправляются и принимаются по мере готовности воздушных судов. Об этом сообщили в воздушной гавани.
«Рейсы на прилет принимаются по факту прибытия, рейсы на вылет — по факту очередности и готовности воздушных судов», — говорится в официальном telegram-канале аэропорта. Авиакомпании самостоятельно корректируют расписание полетов. Пассажирам рекомендуется уточнять актуальный статус своего рейса через официальные колл-центры перевозчиков.
В связи с необходимостью обеспечить безопасность и восстановить нормальное расписание, время ожидания при обслуживании рейсов может увеличиться. В терминалах Шереметьево с пассажирами работают представители аэропорта и авиакомпаний, которые оказывают необходимую помощь и консультируют по всем вопросам. Ситуация в терминалах оценивается как спокойная. Все службы аэропорта и авиакомпаний работают в оперативном взаимодействии.
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