В Шереметьево объяснили, как отправляют задержанные рейсы

Шереметьево: задержанные рейсы на вылет уходят в порядке очередности
© Служба новостей «URA.RU»
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Время ожидания при обслуживании рейсов может увеличиться
Время ожидания при обслуживании рейсов может увеличиться Фото:

Международный аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме, без ограничений. Все службы функционируют согласно установленным регламентам, а рейсы отправляются и принимаются по мере готовности воздушных судов. Об этом сообщили в воздушной гавани.

«Рейсы на прилет принимаются по факту прибытия, рейсы на вылет — по факту очередности и готовности воздушных судов», — говорится в официальном telegram-канале аэропорта. Авиакомпании самостоятельно корректируют расписание полетов. Пассажирам рекомендуется уточнять актуальный статус своего рейса через официальные колл-центры перевозчиков.

В связи с необходимостью обеспечить безопасность и восстановить нормальное расписание, время ожидания при обслуживании рейсов может увеличиться. В терминалах Шереметьево с пассажирами работают представители аэропорта и авиакомпаний, которые оказывают необходимую помощь и консультируют по всем вопросам. Ситуация в терминалах оценивается как спокойная. Все службы аэропорта и авиакомпаний работают в оперативном взаимодействии.

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Международный аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме, без ограничений. Все службы функционируют согласно установленным регламентам, а рейсы отправляются и принимаются по мере готовности воздушных судов. Об этом сообщили в воздушной гавани. «Рейсы на прилет принимаются по факту прибытия, рейсы на вылет — по факту очередности и готовности воздушных судов», — говорится в официальном telegram-канале аэропорта. Авиакомпании самостоятельно корректируют расписание полетов. Пассажирам рекомендуется уточнять актуальный статус своего рейса через официальные колл-центры перевозчиков. В связи с необходимостью обеспечить безопасность и восстановить нормальное расписание, время ожидания при обслуживании рейсов может увеличиться. В терминалах Шереметьево с пассажирами работают представители аэропорта и авиакомпаний, которые оказывают необходимую помощь и консультируют по всем вопросам. Ситуация в терминалах оценивается как спокойная. Все службы аэропорта и авиакомпаний работают в оперативном взаимодействии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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