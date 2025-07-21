Сенатор Грэм* пугает 100-процентными пошлинами против покупателей нефти РФ

Сенатор США Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) рассказал о планах главы Белого дома Дональда Трампа ввести 100-процентные тарифы против стран, покупающих российскую нефть. Об этом сенатор рассказал в эфире телеканала Fox News.
«Трамп введет тарифы в 100% против покупателей нефти из РФ, что станет ударом по военной машине РФ, лишая Кремль ключевых доходов от экспорта энергоресурсов», — сказал Грэм. Трансляция выступления опубликована на сайте Fox News.
Ранее американский сенатор в саркастичном ключе посоветовал российскому лидеру Владимиру Путину обратиться к верховному лидеру Ирана Али Хаменеи с целью выяснения возможных последствий в случае игнорирования ультиматума, выдвинутого Трампом, который требует прекращения военных действий на территории Украины в течение 50 дней.
Трамп в своем заявлении от 14 июля сообщил, что Вашингтон намерен обеспечивать Киев боеприпасами при финансовом участии Евросоюза и при координации с НАТО. Кроме того, он выдвинул России ультиматум, предоставив 50-дневный срок для достижения мирного соглашения с Украиной. В случае отказа выполнить эти условия, Вашингтон пригрозил введением 100%-ных пошлин на импорт российских товаров. Также американский лидер анонсировал возможность введения вторичных санкций в отношении государств, продолжающих приобретать российскую нефть, газ и другие энергетические ресурсы.
*Линдси Грэм внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга
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