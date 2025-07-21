Сенатор Грэм* пугает 100-процентными пошлинами против покупателей нефти РФ

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По словам Грэма*, Трамп может ввести 100% пошлины против тех, кто покупает российскую нефть
По словам Грэма*, Трамп может ввести 100% пошлины против тех, кто покупает российскую нефть Фото:

Сенатор США Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) рассказал о планах главы Белого дома Дональда Трампа ввести 100-процентные тарифы против стран, покупающих российскую нефть. Об этом сенатор рассказал в эфире телеканала Fox News.

«Трамп введет тарифы в 100% против покупателей нефти из РФ, что станет ударом по военной машине РФ, лишая Кремль ключевых доходов от экспорта энергоресурсов», — сказал Грэм. Трансляция выступления опубликована на сайте Fox News.

Ранее американский сенатор в саркастичном ключе посоветовал российскому лидеру Владимиру Путину обратиться к верховному лидеру Ирана Али Хаменеи с целью выяснения возможных последствий в случае игнорирования ультиматума, выдвинутого Трампом, который требует прекращения военных действий на территории Украины в течение 50 дней.

Трамп в своем заявлении от 14 июля сообщил, что Вашингтон намерен обеспечивать Киев боеприпасами при финансовом участии Евросоюза и при координации с НАТО. Кроме того, он выдвинул России ультиматум, предоставив 50-дневный срок для достижения мирного соглашения с Украиной. В случае отказа выполнить эти условия, Вашингтон пригрозил введением 100%-ных пошлин на импорт российских товаров. Также американский лидер анонсировал возможность введения вторичных санкций в отношении государств, продолжающих приобретать российскую нефть, газ и другие энергетические ресурсы.

*Линдси Грэм внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга

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Сенатор США Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) рассказал о планах главы Белого дома Дональда Трампа ввести 100-процентные тарифы против стран, покупающих российскую нефть. Об этом сенатор рассказал в эфире телеканала Fox News. «Трамп введет тарифы в 100% против покупателей нефти из РФ, что станет ударом по военной машине РФ, лишая Кремль ключевых доходов от экспорта энергоресурсов», — сказал Грэм. Трансляция выступления опубликована на сайте Fox News. Ранее американский сенатор в саркастичном ключе посоветовал российскому лидеру Владимиру Путину обратиться к верховному лидеру Ирана Али Хаменеи с целью выяснения возможных последствий в случае игнорирования ультиматума, выдвинутого Трампом, который требует прекращения военных действий на территории Украины в течение 50 дней. Трамп в своем заявлении от 14 июля сообщил, что Вашингтон намерен обеспечивать Киев боеприпасами при финансовом участии Евросоюза и при координации с НАТО. Кроме того, он выдвинул России ультиматум, предоставив 50-дневный срок для достижения мирного соглашения с Украиной. В случае отказа выполнить эти условия, Вашингтон пригрозил введением 100%-ных пошлин на импорт российских товаров. Также американский лидер анонсировал возможность введения вторичных санкций в отношении государств, продолжающих приобретать российскую нефть, газ и другие энергетические ресурсы. *Линдси Грэм внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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