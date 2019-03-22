Украина обвинила спецслужбы России в подготовке теракта в метро

Служба безопасности Украины обвинила спецслужбы России в подготовке теракта в метро Харькова. СБУ считает, что РФ хотела дестабилизировать обстановку перед выборами президента Украины.
«Взрыв в харьковском метро запланировали „российские спецслужбы“ для „дестабилизации общественно-политической ситуации“ перед президентскими выборами», — сообщает RT со ссылкой на СБУ. Теракт, по украинской версии, мог унести многочисленные жизни.
В Киеве сообщили, что подозреваемый задержан. У него было изъято 600 граммов взрывчатого вещества. По версии СБУ, российские спецслужбы завербовали местного жителя, который должен был заминировать одну из станций метро. За это, по версии украинской службы, исполнителю заплатили 15 тысяч долларов.