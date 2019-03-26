Минобороны подтвердило гибель в Сирии троих российских военнослужащих

Боевики напали на машину с россиянами в конце февраля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Война в Сирии

Российское оборонное ведомство официально подтвердило гибель в Сирии троих офицеров. Нападение боевиков на машину с военнослужащими произошло еще месяц назад в провинции Дэйр эз-Зор, говорится в сообщении Минобороны РФ.

В настоящее время бандгруппа, причастная к убийству россиян, уничтожена, тела погибших офицеров опознаны и доставлены в Россию. «В результате комплекса специальных мероприятий были установлены напавшие на автомобиль боевики, а также подтверждён факт гибели троих российских военнослужащих в ходе боя в конце февраля», — приводит RT сообщение представителей Минобороны.

По данным ведомства, атака боевиков на автомашину, в которой трое офицеров возвращались на базу после передачи местным жителям гуманитарного груза, произошла в конце февраля. После произошедшего боя все трое россиян числились пропавшими без вести, передает телеканал 360.

Ранее «URA.RU» рассказывало о происшествии 22 февраля. По данным западных СМИ, в результате нападения тогда пропали без вести два полковника и майор российской армии.