Машина с российскими офицерами попала в засаду боевиков в Сирии

В УАЗе находились два полковника и майор (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Война в Сирии

В Сирии в провинции Дейр-эз-Зор 22 февраля в засаду боевиков попал УАЗ с российскими военными. Об этом рассказали родители 35-летнего майора Сухроба Каримова, который был в машине. Также во внедорожнике находились два полковника.

Родителям майора Каримова сообщили о произошедшем. Их попросили опознать тело погибшего и сдать анализы ДНК в военном госпитале имени Буденко. Однако образцы не совпали. Военный числится пропавшим без вести уже три недели, передает «Русская служба Би-би-си».

Командировка в Сирию, в которую Каримов отправился в 2018 году, была уже второй. По словам одного из родственников майора, в ней он пробыл «то ли восемь, то ли девять месяцев». В долгую командировку в Сирию военного отправили, потому что он хорошо знал арабский язык.