Депутаты «тюменской матрешки» зарабатывают в семь раз больше, чем простые жители

По данным статистики, региональные депутаты в «тюменской матрешке» в среднем получают больше 500 тысяч рублей Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Среднемесячная зарплата региональных депутатов Тюменской области, Ямала и ХМАО в 2018 году была в семь раз больше, чем у простых жителей. Данные о доходах народных избранников «URA.RU» сообщили в Тюменьстате.

В 2018 году народные избранники Ямала, Тюменской области и ХМАО в среднем получали 545 тысяч 797 рублей в месяц, а муниципальные — 264 тысяч 411 рублей.

При этом, по данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), средняя зарплата в Тюменской области (с учетом округов) составляет 76 тысяч 352 рубля. То есть региональные депутаты зарабатывают в семь раз больше простых людей, муниципальные — примерно в 3,5 раза больше.

Ранее «URA.RU» сообщало, что спикер Тюменской областной думы Сергей Корепанов призвал не сравнивать зарплату депутатов со средними доходами жителей региона. Парламентарий оправдал заработок народных избранников в 300 тысяч рублей их исключительностью. Он отметил, что многие из них имеют несколько высших образований и ученые степени.