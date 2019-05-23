Мэрия Екатеринбурга подаст в суд на распространителей лжи о строительстве храма в Екатеринбурге

Диана Козлова
© Служба новостей «URA.RU»
23 мая 2019 в 14:52
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Встреча Александра Высокинского с журналистами Екатеринбурга., высокинский александр
Александр Высокинский пояснил, что информация о многоэтажках рядом храмом не соответствует действительностиФото: Марина Молдавская © URA.RU
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Битва за храм Святой Екатерины

Мэрия Екатеринбурга готовит иски к распространителям ложной информации о строительстве рядом с храмом Святой Екатерины многоэтажных домов. Об этом заявил глава города Александр Высокинский на встрече со сторонниками возведения собора, передает корреспондент «URA.RU» с места событий.

«Мы готовим иски к распространителям информации, которые говорили, что будут строиться жилые дома», — пояснил мэр города.

Мэрия определилась, как будет опрашивать екатеринбуржцев о новом месте для храма

Ранее издание The Bell изучило материалы по планировке центрального квартала в Екатеринбурге и сделало вывод, что проект храма Святой Екатерины предполагает не только возведение культового учреждения, но и коммерческой и жилой недвижимости по соседству. Представитель компании-застройщика в разговоре с «URA.RU» пояснил, что речь идет о возвращении к жизни объекта незавершенного строительства, который «уродует облик Екатеринбурга уже 20 лет».

В Екатеринбурге на протяжении нескольких дней шли несанкционированные акции протеста из-за строительства собора Святой Екатерины у театра драмы. Через несколько дней в ситуацию вмешался президент России Владимир Путин, который предложил властям Екатеринбурга узнать мнение жителей. Согласно опросу ВЦИОМ, большинство горожан выступают за то, чтобы храм был возведен не в сквере у драмтеатра, а в другом месте.

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