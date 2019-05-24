Звезда «Реальных пацанов» поделился фото со съёмок фильма с Хабенским

Антон Богданов снимется в новом фильме в роли пожарного Фото: страница Антона Богданов в Instagram

Пермский актер Антон Богданов, прославившийся ролями в сериале «Реальные пацаны» и военной драме «Т-34», поделился фотографией со съемок нового фильма-катастрофы «Огонь». В группе актеров на снимке оказался знаменитый российский артист Константин Хабенский.

«Есть такая профессия…» — написал на своей странице в Instagram Богданов. На снимке рядом с пермским актером стоят Роман Курцын, Виктор Добронравов и Тихон Жизневский.

Съемки начнутся этим летом, на экраны кинолента выйдет в конце 2020 года. Фильм расскажет о работе и жизни спасателей и пожарных. В съемках будут также задействованы актеры Андрей Смоляков, Иван Янковский и Ирина Горбачёва. Звезда «Реальных пацанов» сыграет роль пожарного.

В конце прошлого года Богданов заявил о своем уходе из сериала. Последней экранной работой Богданова стала военная драма «Т-34». За первые девять дней показа на экранах «Т-34» собрала более 1,3 млрд рублей, уточняет RT. В лидерах проката кинолента держалась около двух недель.