Россия расширила «черный список» европейцев

Москва расширит ответный «черный список» представителей Европейского союза, которым запрещено посещать Россию. Такое заявление сделало Министерство иностранных дел РФ.
«Число фигурантов российского списка доведено до паритетного со списком Евросоюза», — цитирует
В марте ЕС запретил въезд восьмерым гражданам России из-за инцидента в Керченском проливе, напоминает деловая газета «ВЗГЛЯД». В ноябре прошлого года корабли военно-морских сил Украины пересекли границу РФ и были задержаны. Индивидуальные санкции также предполагают блокировку европейских активов.