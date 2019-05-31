Россия расширила «черный список» европейцев

МИД России уведомил Евросоюз о новых индивидуальных санкциях Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Москва расширит ответный «черный список» представителей Европейского союза, которым запрещено посещать Россию. Такое заявление сделало Министерство иностранных дел РФ.

«Число фигурантов российского списка доведено до паритетного со списком Евросоюза», — цитирует Life сообщение ведомства. Соответствующая нота уже направлена представительству ЕС в России. В МИД подчеркнули, что в связи с принятыми Евросоюзом односторонними санкциями Москва оставляет за собой право ответить «соразмерно».

В марте ЕС запретил въезд восьмерым гражданам России из-за инцидента в Керченском проливе, напоминает деловая газета «ВЗГЛЯД». В ноябре прошлого года корабли военно-морских сил Украины пересекли границу РФ и были задержаны. Индивидуальные санкции также предполагают блокировку европейских активов.