Россия расширила «черный список» европейцев

Игорь Сергеев
© Служба новостей «URA.RU»
31 мая 2019 в 19:07
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День Государственного флага. Москва, флаг россии, мид россии, триколор, шествие
МИД России уведомил Евросоюз о новых индивидуальных санкцияхФото: Владимир Андреев © URA.RU

Москва расширит ответный «черный список» представителей Европейского союза, которым запрещено посещать Россию. Такое заявление сделало Министерство иностранных дел РФ.

«Число фигурантов российского списка доведено до паритетного со списком Евросоюза», — цитирует Life сообщение ведомства. Соответствующая нота уже направлена представительству ЕС в России. В МИД подчеркнули, что в связи с принятыми Евросоюзом односторонними санкциями Москва оставляет за собой право ответить «соразмерно».

В марте ЕС запретил въезд восьмерым гражданам России из-за инцидента в Керченском проливе, напоминает деловая газета «ВЗГЛЯД». В ноябре прошлого года корабли военно-морских сил Украины пересекли границу РФ и были задержаны. Индивидуальные санкции также предполагают блокировку европейских активов.

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