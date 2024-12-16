Власти Украины хотели бежать в Лондон

Власти Киева рассматривали вариант покинуть страну и переехать в Лондон в 2022 году. Об этом рассказал бывший глава МИД Украины, экс-посол в Великобритании Вадим Пристайко.
«Мы хотели инициативно сделать предложение правительству на тот момент о возможном поиске места, где мы могли бы продолжить [управлять страной]. Говорили не про правительство в изгнании, а про продолжение правительства», — рассказал Пристайко в беседе с ТАСС.
По словам бывшего главы МИД Украины, в стране искали возможность «релокации денег». Кроме того, по его словам, обсуждался вопрос об управлении государством.
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