Приставы удивились сообщениям СМИ о священниках-должниках

Служба судебных приставов России не готовила отдельного отчета по священнослужителям-должникам. Об этом «URA.RU» рассказали в пресс-службе ФССП.
«У нас нет ведомственной статистики, разделенной по профессиям. И такого запроса нам не поступало», — рассказал собеседник агентства. По словам представителя ведомства, автор статьи, в которой рассказывается о более чем 500 священниках-должниках, мог найти информацию самостоятельно в банке исполнительных производств.
Отдельная ведомственная статистика, касающаяся профессий должников, ведется только относительно плательщиков алиментов. «Иная у нас не предусмотрена», — говорит собеседник.
Ранее журналист центра «Досье» (проект Михаила Ходорковского) Сергей Канев на своей странице в Facebook о том, что «служба судебных приставов завела исполнительные производства на 556 священнослужителей, уклоняющихся от уплаты штрафов ГИБДД, налогов и прочего». По его словам, долги отдельных священников превышают десятки тысяч рублей.