Пострадавшие при взрыве доставлены в больницу
В Белгороде произошел взрыв, пострадало пять человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В городе Белгороде произошел взрыв. <…> По предварительным данным, пострадали пять человек», — сообщил Гладков в своем
Гладков отметил, что повреждено 30 частных жилых домовладений. На месте ЧП работают оперативные службы.
Повреждено 30 частных домов
На месте взрыва работают оперативные службы
В результате взрыва пострадало пять человек
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