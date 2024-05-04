При взрыве в Белгороде пострадали пять человек. Фото

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Автобусная остановка. Курган, машина скорой помощи, скорая помощь, скорая медицинская помощь
Пострадавшие при взрыве доставлены в больницу Фото:

В Белгороде произошел взрыв, пострадало пять человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В городе Белгороде произошел взрыв. <…> По предварительным данным, пострадали пять человек», — сообщил Гладков в своем telegram-канале. Он заявил, что все пострадавшие доставлены в больницу, угрозы их жизни нет.

Гладков отметил, что повреждено 30 частных жилых домовладений. На месте ЧП работают оперативные службы.

Повреждено 30 частных домов
Повреждено 30 частных домов
На месте взрыва работают оперативные службы
На месте взрыва работают оперативные службы
В результате взрыва пострадало пять человек
В результате взрыва пострадало пять человек

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В Белгороде произошел взрыв, пострадало пять человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «В городе Белгороде произошел взрыв. <…> По предварительным данным, пострадали пять человек», — сообщил Гладков в своем telegram-канале. Он заявил, что все пострадавшие доставлены в больницу, угрозы их жизни нет. Гладков отметил, что повреждено 30 частных жилых домовладений. На месте ЧП работают оперативные службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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