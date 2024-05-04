Происшествия При взрыве в Белгороде пострадали пять человек. Фото 04 мая 2024 в 18:14 Размер текста - 17 + Пострадавшие при взрыве доставлены в больницу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Белгороде произошел взрыв, пострадало пять человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «В городе Белгороде произошел взрыв. <…> По предварительным данным, пострадали пять человек», — сообщил Гладков в своем telegram-канале . Он заявил, что все пострадавшие доставлены в больницу, угрозы их жизни нет. Гладков отметил, что повреждено 30 частных жилых домовладений. На месте ЧП работают оперативные службы. Повреждено 30 частных домов telegram-канал «Настоящий Гладков», t.me На месте взрыва работают оперативные службы telegram-канал «Настоящий Гладков», t.me В результате взрыва пострадало пять человек telegram-канал «Настоящий Гладков», t.me Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Белгороде произошел взрыв, пострадало пять человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «В городе Белгороде произошел взрыв. <…> По предварительным данным, пострадали пять человек», — сообщил Гладков в своем telegram-канале. Он заявил, что все пострадавшие доставлены в больницу, угрозы их жизни нет. Гладков отметил, что повреждено 30 частных жилых домовладений. На месте ЧП работают оперативные службы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям