30 июля 2019

СМИ: приставы разыскивают более 500 священников за неуплату штрафов ГИБДД

© Служба новостей «URA.RU»
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Совет при Главе города Сергея Руденко по вопросам экстремизма. г. Курган, священник, батюшка, рпц
Некоторые священники задолжали государству по 10-20 тысяч рублейФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Служба судебных приставов РФ намерена взыскать долги по налогам и штрафам от ГИБДД с более чем 500 священнослужителей. Об этом сообщил журналист центра «Досье» Сергей Канев на своей странице в Facebook.

«Служба судебных приставов завела исполнительные производства на 556 священнослужителей, уклоняющихся от уплаты штрафов ГИБДД, налогов и прочего», — пишет Канев. По его словам, задолженность священников превышает десятки тысяч рублей.

«URA.RU» обратилось за разъяснениями в Федеральную службу судебных приставов. Там обещали прокомментировать ситуацию позднее.

Центр «Досье» — некоммерческий проект. Он «содействует формированию гражданского общества и правового государства», говорится на сайте центра.

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