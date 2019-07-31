СМИ: приставы разыскивают более 500 священников за неуплату штрафов ГИБДД

Некоторые священники задолжали государству по 10-20 тысяч рублей
Служба судебных приставов РФ намерена взыскать долги по налогам и штрафам от ГИБДД с более чем 500 священнослужителей. Об этом сообщил журналист центра «Досье» Сергей Канев на своей странице в Facebook.
«Служба судебных приставов завела исполнительные производства на 556 священнослужителей, уклоняющихся от уплаты штрафов ГИБДД, налогов и прочего», — пишет Канев. По его словам, задолженность священников превышает десятки тысяч рублей.
«URA.RU» обратилось за разъяснениями в Федеральную службу судебных приставов. Там обещали прокомментировать ситуацию позднее.
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