Минобороны Литвы назвало главную ошибку НАТО в конфликте с Россией

Минобороны Литвы: недооценка России является ошибкой НАТО
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Лауринас Кащюнас призвал НАТО отказаться от противостояния с РФ Фото:

Россия успешно приспособилась к внешнему экономическому давлению. Об этом заявил литовский министр обороны Лауринас Кащюнас. По его словам, НАТО совершил ошибку, недооценив способность РФ к адаптации.

«Москва, несмотря на санкции, перевела свою экономику на военные рельсы, учитывая, что в условиях авторитарного режима ей не приходится особенно беспокоиться о социальном благосостоянии своего общества», — заявил Кащюнас, передает LRT. По его словам, НАТО недооценил РФ.

Он указал на необходимость пересмотра подхода альянса к противостоянию с Россией, призвав к активной системе защиты и рассмотрению Украины как инструмента сдерживания. Кащюнас призвал решить вопрос о членстве Киева в НАТО.

Ранее председательница специального комитета казначейства Палаты общин Великобритании Харриет Болдуин сообщила, что санкции в отношении России не работают, а Международный валютный фонд (МВФ) предсказывает, что экономика РФ станет одной из сильнейших в мире. Россия также в феврале стала третьим по объемам поставщиком СПГ в Испанию, передает «Национальная служба новостей».

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Россия успешно приспособилась к внешнему экономическому давлению. Об этом заявил литовский министр обороны Лауринас Кащюнас. По его словам, НАТО совершил ошибку, недооценив способность РФ к адаптации. «Москва, несмотря на санкции, перевела свою экономику на военные рельсы, учитывая, что в условиях авторитарного режима ей не приходится особенно беспокоиться о социальном благосостоянии своего общества», — заявил Кащюнас, передает LRT. По его словам, НАТО недооценил РФ. Он указал на необходимость пересмотра подхода альянса к противостоянию с Россией, призвав к активной системе защиты и рассмотрению Украины как инструмента сдерживания. Кащюнас призвал решить вопрос о членстве Киева в НАТО. Ранее председательница специального комитета казначейства Палаты общин Великобритании Харриет Болдуин сообщила, что санкции в отношении России не работают, а Международный валютный фонд (МВФ) предсказывает, что экономика РФ станет одной из сильнейших в мире. Россия также в феврале стала третьим по объемам поставщиком СПГ в Испанию, передает «Национальная служба новостей».
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