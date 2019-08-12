Лидер челябинской оппозиции решил обойти запрет на участие в выборах

Василий Московец будет судиться за восстановление кандидатом в депутаты
новость из сюжетаЕдиный день голосования 8 сентября 2019 года в России
Лидер движения «СтопГОК» Василий Московец подал в Сосновский райсуд иск об отмене решения территориального избиркома (ТИК), не зарегистрировавшего его кандидатом в депутаты Вознесенского сельского поселения. Рассмотрение заявления назначено на 14 августа, сообщил он корреспонденту «URA.RU».
Московец выдвинулся на выборы от партии «Яблоко». Он известен как лидер экологического движении «СтопГОК», находящего в оппозиции к правительству Челябинской области и Русской медной компании (РМК).
На прошлой неделе Московец согласился войти в созданный врио губернатора Алексеем Текслером координационный совет по экологическим вопросам. Политологи расценили это как перезагрузку отношений между властью и общественниками-экологами.