Звезда «Уральских пельменей» Михалкова рассказала, чего боялась долгие годы

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Проект люди - Марафонцы. Екатеринбург, михалкова юлия, портрет
Юлия Михалкова усомнилась в необходимости бороться со своими страхамиФото: Александр Мамаев © URA.RU

Артистка шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова призналась, что страдала страхом высоты, несмотря на силу характера. Об этом она рассказала своим подписчиками на площадке Instagram.

«У любого, даже самого сильно человека есть свои фобии. Я, например, долгое время боялась высоты», — написала юмористка.

Михалкова также отметила, что, по мнению многих психологов, людям нужно избавляться от страхов, которые мешают им жить. Актриса согласилась с экспертами, однако упомянула, что есть и другая точка зрения. «Страх — это тактика выживания», — подчеркнула она.

Михалкова активно ведет свою страничку в соцсети, делясь с подписчиками подробностями своей жизни. Недавно артистка призналась, что любит есть «вредности» — сладкое, пиццу, бургеры. Несмотря на это, звезда «пельменей» в отличной физической форме. В этом ей помогают занятия спортом и активный образ жизни.

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Страхи. Многие психологи говорят, что нужно избавляться от страхов, они мешают нам жить... ? Я соглашусь. Но с другой стороны, страх - это тактика выживания ????? ? И у любого, даже самого сильно человека есть свои фобии. Я , например, долгое время боялась высоты ???? А вы? ???? _____ Продюсер @vikiderkasova Фотограф @shksanie Стилисты @pantaziq & @vikiderkasova Визажист @sheisnelly Платье @allow.studio Ожерелье @cosmosmoscow Серьги @jewelry_band

Публикация от Юлия Михалкова (@mihalkova)

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