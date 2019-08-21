Пушков нашел противоречие в словах Трампа о возвращении России в G8

Алексей Пушков считает, что сначала США должны отказаться от санкций против России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Член Совета Федерации РФ от Пермского края Алексей Пушков нашел противоречия в намерениях президента США Дональда Трампа вернуть Россию в международную группу G8 («Большая восьмерка»). Об этом сенатор написал на своей станице в Twitter.

«Трамп считает, что Россия должна быть в составе „Большой восьмерки“. Здравая мысль, более того — единственно верная», — написал Пушков. Однако сенатор выразил недоумение в связи с тем, что Вашингтон ввел против Москвы 70 видов ограничительных мер. «Начать следует с отказа от санкций, а потом о G8 рассуждать», — подчеркнул он.

Ранее Трамп поддержал идею французского коллеги Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 («Большая семерка») в 2020 году, пишет RT. Ожидается, что этот вопрос будет поднят на встрече международной группы в Биаррице 24—26 августа этого года, уточняет « Царьград ».

В настоящее время международный клуб G7 включает Великобританию, Германию, Италию, Канаду, США, Францию и Японию. Ранее в группу входила Россия, и объединение называлось G8. Однако Москву перестали приглашать на саммиты после событий в Крыму и на Украине в 2014 году.