Трампа заподозрили в работе на Москву из-за «особого плана» по G8

Россия имеет шанс вернуться в G8, не отдавая при этом Крым Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В возвращении России в G8 в большей степени заинтересован не Владимир Путин, а американский лидер Дональд Трамп. Такое мнение «URA.RU» высказал генеральный директор фонда «Прикладная политология» Сергей Смирнов. По его словам, речь идет об особом проекте президента США.

«Возвращение России в G8 к 2020 году — это внешнеполитический проект Дональда Трампа, который должен укрепить его позиции в преддверии очередных президентских выборов в США. Ему это нужно больше, чем Путину, и чем России в целом», — заявил Смирнов. Он напомнил, что сегодня в этом формате нет ни Китая, ни Индии, и уже поэтому «нынешняя семерка не может считаться клубом великих держав».

«Ни на какие принципиальные уступки Россия не пойдет, тем более не пойдет на возврат Крыма. Он так же невозможен, как невозможен возврат Техаса Мексике. Все это прекрасно понимают, просто „просят“ Крым, надеясь „получить“ Донбасс, добиваясь тем самым изменения позиции России по ДНР и ЛНР. Но и в этом вопросе Россия едва ли пойдет на существенные уступки», — заключил собеседник агентства.

Ранее специальный представитель США по Украине Курт Волкер заявил, что возвращение к формату «большой восьмерки» (G8) возможно после ухода России из Крыма. Высказывание американского спецпредставителя приводится на русскоязычной версии страницы Госдепартамента США в Twitter. «Хотел бы видеть, как Россия уходит из Крыма, и это бы создало прекрасные возможности для возобновления сотрудничества», — приводит слова Волкера «Ридус».